Поврежденная в результате атаки ВСУ котельная в Анапе оказалась недействующей

Поврежденная в результате атаки украинских беспилотников котельная в селе Юровка Анапы оказалась недействующей, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Как подчеркнули в администрации курорта, происшествие не привело к перебоям в подаче тепла. Отопление в соцобъекты и дома горожан подается в плановом порядке.

«Котельная является недействующей, находится на закрытой территории одного из предприятий в промышленной зоне, говорится в сообщении оперштаба региона.

Как писал «Ъ-Кубань», пострадавшим в поселке Волна Темрюкского района в результате ночной атаки дронов медики оказывают помощь. Состояние раненых – средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.