В поселке Волна площадь пожара после атаки БПЛА превысила 2 тысячи «квадратов»

В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить два очага возгорания, возникшие в результате атаки украинских беспилотников. Как сообщают в оперштабе региона, по данным на 10:00 15 февраля общая площадь пожара составляет 2,2 тыс. кв метров.

В борьбе с пламенем задействованы 165 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России по региону, говорится в сообщении оперштаба.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», пострадавшим в поселке Волна в результате ночной атаки дронов медики оказывают помощь. По данным минздрава края, состояние пострадавших – средней степени тяжести, их жизнь вне опасности. Пациенты получают всю необходимую медпомощь.

