В Туапсе, Анапе, Сочи и Геленджике сняли угрозу атаки БПЛА
В Туапсинском муниципальном округе, а также в Сочи, Анапе и Геленджике сняли угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как ранее сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Краснодарский край ночью 15 февраля подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и в течение ночи.
По предварительной информации, с ранениями были госпитализированы два человека, медики оказывают им всю необходимую помощь.
В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи в результате отражения атаки повреждения получило частное домовладение — там выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка под Анапой повреждена котельная.