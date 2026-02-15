В Туапсе, Анапе, Сочи и Геленджике сняли угрозу атаки БПЛА

В Туапсинском муниципальном округе, а также в Сочи, Анапе и Геленджике сняли угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Краснодарский край ночью 15 февраля подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и в течение ночи.

По предварительной информации, с ранениями были госпитализированы два человека, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи в результате отражения атаки повреждения получило частное домовладение — там выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка под Анапой повреждена котельная.

Андрей Николаев