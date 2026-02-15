Главные новости к утру 15 февраля

Россия готова обсуждать с США и странами Европы введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

В Краснодарском крае из-за массированного налета БПЛА пострадали два человека. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Начался пожар. Разрушения также есть в Сочи и вблизи Анапы.

Участники Crew-12, в числе которых российских космонавт Андрей Федяев, прибыли на МКС и начали восьмимесячную миссию.

США планируют усилить давление на нефтяной сектор Ирана, узнало издание Axios.

Барак Обама назвал действия иммиграционной полиции США проявлением авторитаризма и диктатуры.