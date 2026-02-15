Барак Обама назвал действия иммиграционной полиции США проявлением диктатуры

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Миннесоте. По его словам, «подобные противоправные действия» сравнимы с тем, что «мы видели в авторитарных странах и диктатурах».

Действия ICE Барак Обама прокомментировал в YouTube-подкасте Брайана Тайлера Коэна. «Для нас важно признать беспрецедентный характер действий ICE в Миннеаполисе и Сент-Поле. То, как агенты ICE были развернуты без каких-либо четких инструкций и обучения. Они вытаскивали людей из их домов. Применяли слезоточивый газ против толпы, которая просто стояла там, не нарушая никаких законов»,— сказал он.

Отдельно бывший президент США поблагодарил граждан, которые вышли на протесты.

7 января сотрудники ICE застрелили жительницу Миннеаполиса Рене Гуд, 24 января — Алекса Претти. Губернатор Миннесоты Тим Уолц раскритиковал действия иммиграционной полиции, призвал сотрудников ICE «убираться к черту» и потребовал Дональда Трампа вывести федеральные силы из штата. Господин Трамп в свою очередь обвинил власти Миннесоты в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество.

