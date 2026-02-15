Axios: США планируют усилить давление на нефтяной сектор Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам переговоров договорились, что Вашингтон усилит давление на иранский нефтяной сектор, пишет Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет в первую очередь о поставках нефти из Ирана в Китай. Тегеран поставляет Пекину более 80% всего своего сырья. Axios пишет, что новые ограничения могут подтолкнуть власти Ирана пойти на уступки в отношении ядерной программы.

Один из американских чиновников сказал, что позиции Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху по поводу политики в отношении Ирана разошлись. Премьер Израиля считает, что заключить выгодную сделку с Ираном невозможно. В разговоре с господином Трампом он также выразил уверенность, что Тегеран не будет соблюдать условия соглашения. Президент США в свою очередь заявил об уверенности в том, что шанс на заключение сделки есть.