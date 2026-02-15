Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании Space X пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как сообщила Space X в соцсети X, корабль пристыковался к МКС в 15:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск). Люк Crew Dragon откроется примерно в 1:00 мск 15 февраля, после чего начнется восьмимесячная миссия Crew-12. Путь до МКС занял около 34 часов.

В состав миссии Crew-12 входит российский космонавт Андрей Федяев. Для него это второй полет на МКС. Кроме того, в состав миссии вошли американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также француженка Софи Адено.