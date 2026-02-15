На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил оперштаб региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.

Как уточнил оперштаб Краснодарского края, в Сочи система ПВО отражает налет беспилотников. Ранее в Сочи, Новороссийске, Геленджике, а также Крымском районе прозвучала воздушная сирена. Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили работу.