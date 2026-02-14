Главные новости к утру 14 февраля

Как узнал Reuters, Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с Россией и Украиной в Женеве.

По информации Bloomberg, 10 европейских стран обсудили возможность совместного захвата танкеров «теневого флота» России.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских играх.

Президент США Дональд Трамп назвал смену власти в Иране лучшим вариантом развития событий в регионе.

США готовятся к провести «продолжительные, многонедельные операции» против Ирана, если Дональд Трамп даст приказ о нападении, пишет Reuters.