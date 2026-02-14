Reuters: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с российской и украинской делегациями в Женеве, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Переговоры в Женеве запланированы на 17-18 февраля. По информации Reuters, перед встречей по поводу урегулирования российско-украинского конфликта Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с иранскими дипломатами. На переговорах США и Ирана также будут присутствовать представители Омана.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины станет третьим по счету и впервые пройдет в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Всего в переговорную группу со стороны России войдет не менее 15 человек.