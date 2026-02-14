Bloomberg: страны Европы обсудили операции по захвату танкеров «теневого флота»

На полях Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча представителей 10 стран, которые имеют общие обязательства в Северной Атлантике и Балтийском море, пишет Bloomberg.

По информации агентства, глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил варианты борьбы с «теневым флотом» России. В их числе — проведение совместных операций по захвату танкеров. По словам источников, у стран Европы и США «будет некоторая координация» по этому вопросу.

«Стороны пришли к пониманию того, что нам нужно быть более активными. Государства, передающие флаги судам теневого флота, должны знать, что другие страны могут принять меры»,— сказал после встречи министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам источника, обсуждение возможного захвата судов вызвало обеспокоенность с российской стороны. Собеседник агентства добавил, что Москва потребовала Вашингтон прекратить работу в этой группе.