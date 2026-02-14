Трамп назвал смену власти в Иране лучшим вариантом развития событий

Президент США Дональд Трамп считает смену власти в Иране лучшим вариантом, который мог бы произойти сейчас. Он добавил, что в ближайшее время к берегам Ирана направится второй американский авианосец.

«У нас есть огромная мощь (на Ближнем Востоке,— "Ъ"). Еще один авианосец скоро выходит в море, так что посмотрим, получится ли у нас урегулировать эту ситуацию раз и навсегда»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале).

Как добавил господин Трамп, США не хотят, чтобы у Ирана сохранялась возможность обогащать уран. По его словам, Тегеран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для заключения соглашения по ядерной программе. При этом он отметил, что «они хотят говорить».