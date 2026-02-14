Reuters: США готовятся к многонедельной операции против Ирана

Вооруженные силы США готовятся к проведению «продолжительных, многонедельных операций» против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на источники. Как уточняет агентство, операция начнется, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.

По словам собеседников, планирование операции «более сложное», чем перед атакой США на Иран в июне 2025 года. ВС Соединенных Штатов могут нанести удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным объектам. Один из источников добавил, что Вашингтон ожидает ответа со стороны Тегерана. По его словам, взаимные удары будут продолжаться в течение определенного периода времени.

В начале февраля США и Иран провели переговоры по ядерной программе в Омане. После них Дональд Трамп заявил, что к берегам Ирана направляется второй авианосец. Пентагон сообщал, что он добавит к американской группировке в регионе около тысячи военнослужащих, а также истребители и эсминцы с управляемыми ракетами.