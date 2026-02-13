Сергей Безруков не претендует на пост ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков не намерен выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ. Об этом актер сообщил в Telegram-канале.

Сергей Безруков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Безруков

«Моей занятости по руководству театром, преподаванию во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно»,— написал он.

Пост ректора занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января в возрасте 64 лет. 23 января Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора. Выпускники направили обращение в Минкульт с просьбой отменить решение, указав, что назначение господина Богомолова «нарушает традиции преемственности».

Режиссер назвал рассуждения «о своих и чужих» «наивными, а иногда просто глупыми». 11 февраля господин Богомолов попросил освободить его от исполнения обязанностей. В тот же день два источника, близких к ученому совету вуза, сообщили ТАСС, что на пост ректора могут претендовать артисты Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов.