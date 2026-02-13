Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Сергей Безруков не претендует на пост ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков не намерен выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ. Об этом актер сообщил в Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Моей занятости по руководству театром, преподаванию во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно»,— написал он.

Пост ректора занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января в возрасте 64 лет. 23 января Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора. Выпускники направили обращение в Минкульт с просьбой отменить решение, указав, что назначение господина Богомолова «нарушает традиции преемственности».

Режиссер назвал рассуждения «о своих и чужих» «наивными, а иногда просто глупыми». 11 февраля господин Богомолов попросил освободить его от исполнения обязанностей. В тот же день два источника, близких к ученому совету вуза, сообщили ТАСС, что на пост ректора могут претендовать артисты Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов.

Фотогалерея

Главные роли Сергея Безрукова

В роли старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова в сериале «Участок», 2003 год (реж. Александр Баранов)

В роли старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова в сериале «Участок», 2003 год (реж. Александр Баранов)

Фото: Про-Синема продакшн

В роли Александра Белова (Саши Белого) в сериале «Бригада», 2002 год (реж. Алексей Сидоров)

В роли Александра Белова (Саши Белого) в сериале «Бригада», 2002 год (реж. Алексей Сидоров)

Фото: «Аватар фильм»

В роли младшего сына Иосифа Сталина Василия в фильме «Московская сага», 2002 год (реж. Дмитрий Барщевский)

В роли младшего сына Иосифа Сталина Василия в фильме «Московская сага», 2002 год (реж. Дмитрий Барщевский)

Фото: Risk Film and Video Studio

В роли поэта Сергея Есенина в телесериале «Есенин», 2004 год (реж. Игорь Зайцев)

В роли поэта Сергея Есенина в телесериале «Есенин», 2004 год (реж. Игорь Зайцев)

Фото: Сергей Метелица / ИТАР-ТАСС

В роли Иешуа Га-Ноцри в телесериале «Мастер и Маргарита», 2005 год (реж. Владимир Бортко)

В роли Иешуа Га-Ноцри в телесериале «Мастер и Маргарита», 2005 год (реж. Владимир Бортко)

Фото: Госкино

В роли поэта Александра Пушкина в фильме «Пушкин: Последняя дуэль», 2008 год (реж. Наталья Бондарчук)

В роли поэта Александра Пушкина в фильме «Пушкин: Последняя дуэль», 2008 год (реж. Наталья Бондарчук)

Фото: Захаровский благотворительный пушкинский фонд «Истоки»

В роли Ираклия Измайлова в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год (реж. Тимур Бекмамбетов)

В роли Ираклия Измайлова в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год (реж. Тимур Бекмамбетов)

Фото: Базелевс Продакшн

В роли генерал-лейтенанта Владимира Каппеля в фильме «Адмиралъ», 2008 год (реж. Андрей Кравчук)

В роли генерал-лейтенанта Владимира Каппеля в фильме «Адмиралъ», 2008 год (реж. Андрей Кравчук)

Фото: Dago Productions

В ролях криминального авторитета «Сумрака» и вожатого Виктора Ромашкина в фильме «Каникулы строгого режима», 2009 год (реж. Игорь Зайцев)

В ролях криминального авторитета «Сумрака» и вожатого Виктора Ромашкина в фильме «Каникулы строгого режима», 2009 год (реж. Игорь Зайцев)

Фото: Buzz Production

В роли поэта и актера Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», 2011 год (реж. Петр Буслов)

В роли поэта и актера Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», 2011 год (реж. Петр Буслов)

Фото: Дирекция Кино

В роли вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Николая Раневича в фильме «Матч», 2012 год (реж. Андрей Малюков)

В роли вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Николая Раневича в фильме «Матч», 2012 год (реж. Андрей Малюков)

Фото: Рекун-синема

В роли Ивана-дурака в фильме «Реальная сказка», 2011 год (реж. Андрей Мармонтов)

В роли Ивана-дурака в фильме «Реальная сказка», 2011 год (реж. Андрей Мармонтов)

Фото: Централ Партнершип

В роли генерал-майора Владимира Скалона в сериале «Троцкий», 2017 год (реж. Александр Котт, Константин Статский)

В роли генерал-майора Владимира Скалона в сериале «Троцкий», 2017 год (реж. Александр Котт, Константин Статский)

Фото: Продюсерский центр «Среда»

В роли Бориса Годунова в телесериале «Годунов», 2018 год (реж. Алексей Андрианов)

В роли Бориса Годунова в телесериале «Годунов», 2018 год (реж. Алексей Андрианов)

Фото: Главкино

В роли капитана Ивана Старчака в фильме «Подольские курсанты», 2020 год (реж. Вадим Шмелев)

В роли капитана Ивана Старчака в фильме «Подольские курсанты», 2020 год (реж. Вадим Шмелев)

Фото: Военфильм

В роли Ибрагима Бендера (второй справа) в фильме «Бендер: Начало», 2021 год (реж. Игорь Зайцев)

В роли Ибрагима Бендера (второй справа) в фильме «Бендер: Начало», 2021 год (реж. Игорь Зайцев)

Фото: Централ Партнершип

В роли князя Петра Волконского в телесериале «Союз Спасения. Время гнева», 2022 год (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)

В роли князя Петра Волконского в телесериале «Союз Спасения. Время гнева», 2022 год (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)

Фото: KION

В роли главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко в фильме «Нюрнберг», 2023 год (реж. Николай Лебедев)

В роли главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко в фильме «Нюрнберг», 2023 год (реж. Николай Лебедев)

Фото: Продюсерский Центр «Синема Продакшн»

В роли присяжного поверенного Николая Плевако в сериале «Плевако», 2024 год

В роли присяжного поверенного Николая Плевако в сериале «Плевако», 2024 год

Фото: PREMIER

В роли боярина Кучко в сериале «Князь Андрей», 2025 год (реж. Давид Ткебучава)

В роли боярина Кучко в сериале «Князь Андрей», 2025 год (реж. Давид Ткебучава)

Фото: Москино

