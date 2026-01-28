Богомолов ответил на критику его назначения и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов, назначенный и. о. ректора Школы-студии МХАТ, назвал глупыми «рассуждения о своих и чужих». Так он ответил критикам его назначения на пост.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Константин Богомолов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью «Известиям» режиссер сказал, что не «любитель эпистолярного жанра», в том числе коллективных писем и жалоб. По его словам, вся русская театральная школа выросла из Станиславского, и поэтому любой актер и режиссер «так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил».

Константин Богомолов убежден, что «имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах». «Рассуждения о своих и чужих кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми... Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить "чужим". Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя»,— пояснил он свою точку зрения.

Константин Богомолов был назначен на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Он сменил Игоря Золотовицкого, который умер 14 января. На этой неделе выпускники Школы-студии МХАТ попросили главу Минкульта Ольгу Любимову отменить назначение Богомолова. По мнению авторов письма, его назначение «нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории».

