Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

В возрасте 64 лет умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Mash, у артиста был рак желудка, диагноз ему поставили в 2025 году. Перед Новым годом его три раза отправляли в больницу, а 10 января он был доставлен в хирургическое отделение, утверждает канал.

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989 года преподавал в школе, в 2013 году занял пост ректора. С 1 ноября 2016 года по декабрь 2018-го также был заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Господин Золотовицкий также снимался в кино и сериалах, на его счету 90 проектов. В числе наиболее известных из них — «Чехов и Ко» (1998), «Игра в модерн» (2003), «Ландыш серебристый 2» (2004), «Быстрее, чем кролики» (2005), «Примадонна» (2005), «Заяц над бездной» (2006), «Сыщик Путилин» (2007), «Неодинокие» (2009), «Быстрее, чем кролики» (2013), «Вы все меня бесите» (2017), «Актрисы» (2023), «Улица Шекспира» (2005).

Фотогалерея

«Я студентов вижу чаще, чем своих сыновей»

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На вручении премии «Чайка-2006»

На вручении премии «Чайка-2006»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

