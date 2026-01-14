В возрасте 64 лет умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Игорь Золотовицкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Золотовицкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Mash, у артиста был рак желудка, диагноз ему поставили в 2025 году. Перед Новым годом его три раза отправляли в больницу, а 10 января он был доставлен в хирургическое отделение, утверждает канал.

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989 года преподавал в школе, в 2013 году занял пост ректора. С 1 ноября 2016 года по декабрь 2018-го также был заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Господин Золотовицкий также снимался в кино и сериалах, на его счету 90 проектов. В числе наиболее известных из них — «Чехов и Ко» (1998), «Игра в модерн» (2003), «Ландыш серебристый 2» (2004), «Быстрее, чем кролики» (2005), «Примадонна» (2005), «Заяц над бездной» (2006), «Сыщик Путилин» (2007), «Неодинокие» (2009), «Быстрее, чем кролики» (2013), «Вы все меня бесите» (2017), «Актрисы» (2023), «Улица Шекспира» (2005).