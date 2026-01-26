Выпускники Школы-студии МХАТ призвали отменить назначение Богомолова ректором

Выпускники МХАТ попросили министра культуры России Ольгу Любимову отменить назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии. По мнению авторов письма, его назначение «нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории». Копию письма опубликовали в соцсетях актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев, Варвара Шмыкова, Антон Шагин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Марк Богатырев и Варвара Шмыкова опубликовали письмо в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-Студии МХАТ»,— отмечается в письме.

Авторы письма подчеркнули, что предыдущие ректоры Школы-студии были выпускниками МХАТ. Константин Богомолов окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС. «Традиции — есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники»,— добавили выпускники МХАТ.

Ольгу Любимову попросили рассмотреть на должность ректора Школы-студии кандидатуры, «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» с МХАТ не противоречат этическим принципам основателей. В письме нет списка подписавшихся. Точное число выпускников МХАТ, направивших письмо, не уточняется. Константин Богомолов был назначен на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. До этого пост ректора Школы-студии МХАТ занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января.

