ТАСС узнал возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ

Вместо режиссера Константина Богомолова на должность ректора Школы-студии МХАТ могут претендовать актеры Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов. Об этом сообщили ТАСС два источника, близких к Ученому совету вуза.

«Изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым»,— сказал один из собеседников агентства. Второй источник подтвердил эту информацию. По его словам, также речь шла о Евгении Писареве — худруке Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Тот, уточнял собеседник, тесно связан с традициями учебного заведения, «студенты его любят».

Сегодня Константин Богомолов попросил главу Минкульта Ольгу Любимову снять его с поста исполняющего обязанности (и. о.) ректора Школы-студии МХАТ. Причину своего решения режиссер не раскрыл. При этом источники РБК утверждают, что это связано с давлением профессионального сообщества, собеседники ТАСС указывают на невозможность господина Богомолова совмещать две руководящие должности (он также возглавляет Театр на Бронной).

Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Выпускники вуза попросили отменить это решение. По убеждению авторов письма, назначение господина Богомолова «нарушает традиции преемственности», существующие в заведении. Режиссер говорил, что подобные рассуждения «о своих и чужих» кажутся ему наивными.