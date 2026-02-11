Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил главу Минкульта Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Причину своего решения он не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения»,— написал господин Богомолов в Telegram.

Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Выпускники вуза обратились к Минкульту с просьбой отменить это решение. Авторы письма говорили, что назначение господина Богомолова «нарушает традиции преемственности», существующие в Школе-студии. Режиссер в ответ заявил, что рассуждения «о своих и чужих» кажутся ему «наивными, а иногда просто глупыми». Минкульт говорил, что трудовой договор с Константином Богомоловым заключен до проведения выборов ректора.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Константин Богомолов идет в Школу-студию МХАТ».