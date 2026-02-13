Бывший свердловский вице-губернатор Чемезов попросил смягчить меру пресечения

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона. Напомним, бывший чиновник обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Олег Чемезов был освобожден от должности 25 сентября прошлого года, а 29 сентября был задержан после допроса. Его поместили под стражу, но в конце декабря прошлого года суд изменил ему меру пресечения и отправил под домашний арест. Как сообщал «Ъ-Урал», причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни.

«Рекомендована прогулка. Находясь под домашним арестом, я лишен этого, лишен доступа к обследованию. Домашний арест лишил меня заработка, а у меня четверо несовершеннолетних детей. Все счета моих родственников арестованы. Прошу суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий»,– обосновал на суде Олег Чемезов, почему ему нужно изменить меру, сообщают «РИА Новости».

Вместе с господином Чемезовым по делу «Облкоммунэнерго» с обвинением в мошенничестве суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова. Они остаются под стражей.

Дело, фигурантами которого они стали, было возбуждено по фактам хищений бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений.

Бывшая супруга Олега Чемезова Ирина Чемезова также находится под домашним арестом, она обвиняется в мошенничестве, но по другому уголовному делу.

Мария Игнатова