Суд начал рассматривать дело экс-супруги бывшего вице-губернатора Чемезовой

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшей супруги экс-вице-губернатора Олега Чемезова Ирины Чемезовой, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ей предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В начале судебного заседания адвокат обвиняемой ходатайствовал о возвращении обвинительного заключения прокурору на доследование, но ему в этом было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как было озвучено на суде, по версии следствия компания ООО «Новый мир», которой владеет Ирина Чемезова, с 2024 по 2025 год получила два гранта — первый грант на сумму более 4 млн руб.; второй на сумму 8 млн руб. — с департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области для благоустройства пляжа, прилегающего к озеру Таватуй, и еще двух объектов.

Позже, по версии следствия, они с неустановленным лицом похитили бюджетные средства, предназначенные для благоустройства. Сумма хищения якобы составляет более 10 млн руб. для личных целей.

«Злоумышленники обманули сотрудников Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, не имея намерений реально выполнять условия госстандарта»,— заявили в суде.

Департамент туризма якобы не вернул вовремя гранты, направленные на благоустройство, поэтому в ноябре 2025 года против некоторых сотрудников департамента возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Как утверждает Ирина Чемезова, гранты были возвращены департаменту. Сама обвиняемая видела причину проблем в сотрудничестве с Эльмирой Тукановой — директором регионального дептуризма (покинула пост в 2025 году).

По словам Ирины Чемезовой, в рамках реализации гранта на пляже Tava появились детская площадка и спортивная зона, а остальные вложения в инфраструктуру были сделаны из ее собственных средств. По ее заявлению, все проекты по гранту были реализованы в полном объеме, претензий у департамента туризма не возникало.

В разговоре с «Ъ-Урал» адвокат госпожи Чемезовой Николай Каргополов заявлял, что дело носит «гражданско-правовой характер», так как все средства грантов были возвращены и ущерба нет. Кроме того, защита просила смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что Ирина Чемезова является многодетной матерью. Ее бывший супруг, Олег Чемезов, также находится под следствием и является обвиняемым по другому уголовному делу, связанному с «Облкоммунэнерго». Бывший чиновник под домашним арестом, но, по словам господина Каргополова, его здоровье ухудшается.

Следующее судебное заседание по делу Ирины Чемезовой назначено на 6 марта.

Артем Путилов