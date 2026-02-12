Фигурантам дела «Облкоммунэнерго» продлили арест до 15 мая

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест топ-менеджеру «Корпорации СТС» Татьяне Черных, бизнесмену Алексею Боброву и экс-руководителю АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антону Боликову. Они останутся в СИЗО до 15 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, фигуранты обвиняются в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, бизнесмен Алексей Бобров, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признает.

Олег Чемезов в конце прошлого года был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни.

Полина Бабинцева