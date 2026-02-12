Власти Ростова расторгают соглашение о модернизации трамвайной сети

Власти Ростова-на-Дону расторгают концессионное соглашение о модернизации и создании трамвайной инфраструктуры. Соглашение было заключено администрацией города, компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону» и Ростовской областью. Об этом сообщила депутат Ростовской-на-Дону городской думы Наталья Оськина.

О том, что «Синара» закончила разработку концессионного соглашения стало известно еще в 2022 году. Строительство должно было пройти в четыре этапа. В ходе первого планировалось построить трамвайную сеть от улицы Станиславского до микрорайона Левенцовский, трамвайное депо. Второй этап подразумевал модернизацию сети на участке от пересечения улицы Максима Горького с проспектом Буденновский до железнодорожной станции Сельмаш, третий — возведение сети на участке от улицы Станиславского до микрорайонов Суворовский и Верхний Темерник. Четвертый этап заключался в модернизации сети на участке от железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» до госпиталя ветеранов войн.

Соглашение на 61 млрд руб. заключили в марте 2023 года. На инфраструктурные затраты выделили 41 млрд руб., на обновление трамваев — 14,63 млрд руб. При этом внебюджетные средства составили 29,5 млрд руб., из которых 8 млрд руб. — собственные инвестиции концессионера. Проект должен был быть реализован за пять лет — с 2023 года по 2028 год. За это время в Ростове-на-Дону планировалось построить и модернизировать 119,02 километров трамвайных путей, возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию. Кроме того, «Синара» должна была закупить 76 трехсекционных трамваев и модернизировать действующий подвижной состав. Речь идет о 30 односекционных трамваях.

Соглашение подразумевало полную модернизацию всех линий, также рельсовый транспорт должен был прийти в Суворовский, Вересаево, район старого аэропорта, Верхний Темерник и на Левенцовку.

Работы в Левенцовке начались в апреле 2023 года. Предполагалось, что протяженность сети в границах улиц Малиновского, Еременко, Жданова, Ткачева, а также проспекта Солженицына составит 6,35 км. Однако, за все время было проложено около 5 километров путей. В феврале 2025 года проект заморозили в связи с его доработкой. Необходимость пересмотра проектной документации возникла из-за требований по модернизации подземных коммуникаций, расположение которых было скорректировано.

В конце 2025 года «Синара» заявила о том, что ожидает дальнейшего развития проекта после приостановки работ по распоряжению губернатора Ростовской области. Однако, возобновления работ не последовало и план реконструкции трамвайной сети остался на стадии пересмотра. На этот раз причиной послужило серьезное удорожание проекта. Стоимость строительных работ и материалов выросла. Кроме того, требуется изменить количество сетей и коммуникаций.

В результате, проект скоростного трамвая не вышел за пределы Левенцовского микрорайона. Также концессионер успел модернизировать шесть трамвайных вагонов и привезти в депо МУП «РТК» новый трехсекционный трамвай. Судьба этой техники тоже пока неизвестна.

Мария Хоперская