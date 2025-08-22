В Ростове на модернизацию трамвайной инфраструктуры выделили 9,2 млрд рублей

В Ростове планируют изменить проект планировки и межевания территории под уже проложенными путями скоростного трамвая в Левенцовке — от Жданова до Малиновского. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, необходимость пересмотра проектной документации возникла из-за требований по модернизации подземных коммуникаций, расположение которых было скорректировано. Речь идет о системах водоснабжения, канализационных сетях, газовых магистралях среднего давления, отопительной инфраструктуре, телекоммуникационных и энергетических кабелях.

Возведение скоростной трамвайной системы продолжается 24 месяца. За данный период рельсовая инфраструктура охватила четыре магистрали Левенцовского микрорайона: Еременко, Жданова, Ткачева и Солженицына. При этом временные рамки распространения маршрута за границы жилого массива по-прежнему не определены.

Согласно первоначальным планам, в минувшем году корпорация «Синара» должна была начать укладку рельсов от пр. Малиновского проспекта к пл. Мичурина с последующим продолжением по пр. Стачки до пл. 5-го Донского Корпуса. Однако в начале 2025 года реализация проекта была приостановлена.

«Бюджетные ассигнования на развитие и усовершенствование трамвайной сети Ростова в 2025 году составят 9,2 млрд руб. К проектированию были привлечены эксперты команды мэра Москвы Сергея Собянина. В весенний период специалисты провели техническое обследование предполагаемых направлений и заключили, что пр. Стачки не сможет выдержать увеличившийся транспортный поток после запуска электротранспорта»,— пояснили в пресс-службе.

Альтернативным решением стала ул. Толмачева, которая подлежит расширению. Данное решение позволит создать транспортную связь между центральной частью города и Западным микрорайоном через Текучевский мост.

Валентина Любашенко