«Синара» хочет возобновить модернизацию трамвайной сети Ростова

Концессионер в проекте модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону — холдинг «Синара», ожидает дальнейшего развития проекта после приостановки работ по распоряжению губернатора Ростовской области. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы компании.

В компании уточняют, что условия трехстороннего концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону» не менялись.

«В настоящее время в рабочем режиме обсуждаются различные варианты дальнейшей реализации данной концессии. Мы ждем решения города и области, оно пока не объявлено ни нам, ни где-то в публичной плоскости»,— отметили в компании.

Представители холдинга отметил, что Ростову-на-Дону по-прежнему требуется экологически чистый магистральный транспорт.

В июле 2025 года правительство Ростовской области заявило о намерении улучшить условия концессионного соглашения по проекту «Ростовский трамвай». Пересмотр концессионного соглашения был обусловлен значительным ростом цен.

В рамках реализации проекта планировалось модернизировать и проложить более 119 км трамвайных путей, реконструировать свыше 20 подстанций и обновить подвижной состав трамваев.

Наталья Белоштейн