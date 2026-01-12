Проект Ростовского трамвая за 62 млрд рублей отправили на доработку

План реконструкции трамвайной сети в Ростове пересматривается из-за серьезного удорожания проекта. Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

Модернизацией трамвайной сети в городе занимается компания «Синара ГТР Ростов-на-Дону», заключившая с администрацией концессионное соглашение. Строительство новых линий и реконструкция существующих должны пройти в четыре этапа. Первый свяжет Левенцовский микрорайон и центр. Пути планируют проложить в Суворовский микрорайон, Северный жилой район, районы Темерник и Александровка. Изначально предполагалось завершить работы в 2028 году за 62 млрд руб.

В минтрансе региона пояснили, что стоимость строительных работ и материалов выросла. Кроме того, требуется изменить количество сетей и коммуникаций. Администрация Ростова ведет с компанией переговоры по оптимизации проекта.

«В связи с удорожанием реализации проекта, план работ по реконструкции трамвайной сети пересматривается в рамках подписания дополнительного соглашения, условия которого сторонами еще окончательно не определены»,— сообщили в министерстве транспорта области.

Какие работы в рамках проекта проведут в 2026 году и есть ли на них средства, неясно. На проект выделены 17,2 млрд руб. капитального гранта и 43,8 млрд руб. кредитных денег и средств инвестора. Капитальный грант на 98% состоит из федеральных средств.

«Вследствие существенного изменения параметров концессионного соглашения публичной стороной заявлены намерения о перераспределении средств федерального бюджета на 2026 год и прогнозный период 2027–2028 годов», — рассказали в ведомстве.

Пока проект скоростного трамвая не вышел за пределы Левенцовского микрорайона. Заканчивается прокладка трамвайной линии на участке от Жданова, 2 до Малиновского. Там установили опоры контактной сети, построили здание тяговой подстанции. Из-за того, что проект меняется, закончить его к 2028 году не получится.

