Главные новости к утру 12 февраля

Волгоградская область подверглась ракетному обстрелу. Упавшие обломки вызвали пожар на территории объекта Министерства обороны, который расположен рядом с поселком Котлубань. Жителей населенного пункта эвакуируют.

Gallup прекращает мониторинг уровня одобрения работы президентов США, который он составлял на протяжении 88 лет. В институте объяснили решение тем, что контекст вокруг этих исследований изменился.

Россия планирует в кратчайшие сроки направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили в посольстве РФ в Гаване.

Президент Ирана заявил о готовности допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты и заверил, что Тегеран никогда не стремился к созданию ядерного оружия. В то же время министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты стягивают к Ирану дополнительные военные силы.

Следователи допросили налетчика, который вчера совершил вооруженное нападение на индустриальный техникум Анапы.