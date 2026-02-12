Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бессент: США стягивают дополнительные военные силы к Ирану

США наращивают военное присутствие вблизи Ирана, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Решение о переброске дополнительных военных сил согласовали президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет, сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Господин Бессент подчеркнул, что Дональд Трамп открыт для переговоров с Тегераном, но подчеркнул, что власти исламской республики «понимают только грубую силу — будь то на финансовых рынках или в военной сфере». Минфин тоже помогает оказывать давление, добавил он.

В конце января в Вашингтоне объявили о направлении к Ирану «огромной армады» и призвали Тегеран вернуться за стол переговоров для заключения сделки, предусматривающей полный отказ от ядерного оружия. В США также предупредили, что в случае отказа «следующая атака будет еще хуже» ударов лета 2025 года. 11 февраля The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон готовит вторую авианосную ударную группу для развертывания на Ближнем Востоке.

