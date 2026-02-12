Следователи допросили студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении под стражу молодого человека, которого подозревают в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Следователи уже допросили налетчика, отметили в ведомстве. Подозреваемому вменяют убийство, покушение на убийство двух и более лиц и хищение оружия (пп. «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ), добавили там.

Нападение произошло вчера. Жертвами налетчика, который учился в техникуме, стали трое: несовершеннолетний студент, работница учебного учреждения и сотрудник охраны. Все пострадавшие были доставлены в больницу, однако жизнь 55-летнего мужчины спасти не удалось — полученное им ранение оказалось смертельным.

