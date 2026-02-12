Президент Ирана заявил о готовности допустить инспекторов на ядерные объекты

Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в своей атомной программе. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Мы неоднократно заявляли, что не стремимся к созданию ядерного оружия. Мы готовы к любой проверке»,— сказал господин Пезешкиан (цитата по Financial Times).

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вчера заявлял, что инспекторы уже несколько месяцев ждут разрешения на доступ к объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран ссылается на необходимость «конкретных мер и протоколов», однако, по словам Гросси, «это оправдания, которые по сути являются политической позицией».

Переговоры между Ираном и США прошли 6 февраля в Омане. Президент США Дональд Трамп назвал их успешными и сообщил, что диалог будет продолжен. Глава МИД Ирана также положительно оценил переговоры.