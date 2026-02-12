В российском посольстве сообщили о скором начале поставок нефти на Кубу

Россия планирует в кратчайшие сроки направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Гаване.

Москву могут ожидать экономические и политические последствия из-за этого решения, предупреждают эксперты. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что любая поддержка Кубы вызывает противодействие со стороны США. При этом он отметил, что в условиях дефицита бюджета российские власти вряд ли будут «просто отдавать Гаване топливо».

Предыдущая масштабная поставка нефти на Кубу (100 тыс. тонн) из России состоялась в феврале 2025 года, отмечает издание. По расчетам Николая Дудченко из ФГ «Финам», сейчас такого объема хватит республике всего на 19–20 дней, учитывая среднее потребление в 37 тыс. баррелей в сутки.

В настоящее время Куба переживает нефтяной кризис. Он начался из-за действий США: под давлением Вашингтона сначала поставки сырья прекратила Венесуэла — главный поставщик топлива на Кубу, а затем — Мексика. Российские власти высказывались в поддержку островного государства. 29 января президент США ввел дополнительные пошлины для стран, поставляющих нефть на остров.

О причинах кризиса, ходе событий и возможных последствиях — в материале «Ъ».