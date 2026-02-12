Институт Гэллапа перестанет отслеживать президентские рейтинги спустя 88 лет
Институт Гэллапа (Gallup) прекращает мониторинг уровня одобрения работы президентов США, который он составлял на протяжении 88 лет. Компания, которая отслеживала рейтинг отношения американцев к Белому дому со времен Франклина Рузвельта, заявила, что это решение основано на смене корпоративной стратегии, направленной на то, чтобы «уделять больше внимания опросам по актуальным общественным проблемам и государственной политике».
«Рейтинги лидеров были частью истории института. В то же время контекст вокруг этих показателей изменился»,— сообщили в компании. Там отметили, что результаты исследований теперь «широко производятся, агрегируются и интерпретируются множеством структур и больше не являются областью, в которой институт может внести свой наиболее самобытный вклад».
Axios называет исследования института «историческим барометром» отношения американцев к Белому дому, The New York Times пишет, что они надежно отражали общественное мнение. Последние данные, опубликованные на сайте социологической службы, демонстрируют снижение рейтинга одобрения президента Дональда Трампа до 36%.
На вопрос Axios о том, способствовало ли политическое давление решению прекратить публикацию рейтингов, в институте ответили, что это — «стратегический сдвиг, основанный исключительно на исследовательских целях и приоритетах компании».