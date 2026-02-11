Арестовали третьего фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца (до 6 апреля) Павла Васина. Он проходит обвиняемым по делу о покушении на замглавы Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Следствие вменило фигуранту покушение на убийство и незаконный оборот оружия, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

О задержании Павла Васина стало известно 10 февраля, обвиняемым также проходит его отец Виктор Васин. По версии следствия, Васин-младший обеспечил своего отца и исполнителя покушения автомобилем. Также он купил видеорегистратор и трекер для слежки за господином Алексеевым. Сегодня суд отправил Виктора Васина под стражу.

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля. Через два дня правоохранители задержали предполагаемого нападавшего Любомира Корбу. 10 февраля суд заочно арестовал еще одну пособницу покушения — Зинаиду Серебрицкую. По данным правоохранителя, она через тайник передала господину Корбе магнитный пропуск в дом, где жил господин Алексеев.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В покушении обнаружили семейный след».

Никита Черненко