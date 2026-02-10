В покушении обнаружили семейный след

ФСБ сообщила о задержании еще одного фигуранта уголовного дела о покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного в Москве 6 февраля. Им оказался сын одного из соучастников преступления Виктора Васина Павел. По версии следствия, он обеспечил своего отца и Любомира Корбу, который стрелял в генерала, автомобилями, а также техническими средствами слежки. Тем временем в международный розыск объявлена скрывшаяся на Украине Зинаида Серебрицкая, также участвовавшая в подготовке преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Васин

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости Павел Васин

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Как сообщили в ФСБ, 10 февраля был задержан еще один фигурант уголовного дела о покушении на убийство Владимира Алексеева. Им оказался 45-летний Павел Васин, сын Виктора Васина, которого оперативники вычислили и задержали спустя считаные часы после преступления. Павел Васин, по данным чекистов, обеспечил непосредственного исполнителя покушения Любомира Корбу и своего отца автомобилями, на которых те вели слежку за военнослужащим, а также ездили в Подмосковье к тайнику, где было заложено оружие — ПМ, патроны, а также электронный ключ от подъезда, где проживал генерал Алексеев.

Помимо этого, Васин-младший приобрел для сообщников видеорегистратор и трекер, с помощью которого те отслеживали маршруты передвижения военного.

По данным ФСБ, Павел Васин собирал в интернете информацию об адресах проживания и номерах автомобилей граждан, которыми интересовалась Служба безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий Павел Васин дал признательные показания и раскрыл сведения, позволившие выяснить имена еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны, за которыми в интересах украинских спецслужб следили Любомир Корба и Виктор Васин. В дальнейшем против этих военных, по оперативным данным, также предполагалось осуществить диверсионно-террористические акты.

По некоторым данным, Павел Васин и Любомир Корба были знакомы с 2007 года и даже совместно посещали Бишкек. Там Васин жил в детстве. Позже он учился в Военной академии РВСН им. Петра Великого в Подмосковье. Имеет опыт работы в службе безопасности, знаком с техникой связи. В 2018 году он, предположительно, посещал Украину.

В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб участвовал его сын — гражданин Польши 27-летний Любош Корба. Об этом ранее сообщили в ФСБ.

Также стало известно, что следствие объявило в международный розыск еще одну пособницу покушения, Зинаиду Серебрицкую. Замоскворецкий суд Москвы 10 февраля ее заочно арестовал. Мера пресечения начнет действовать с момента ее экстрадиции или задержания на территории РФ. После покушения она уехала в Турцию, после чего отправилась на Украину. Ранее сообщалось, что Серебрицкая объявлена в федеральный розыск по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. У нее есть российский паспорт, которым она пользовалась для перемещения по ЛНР и другим регионам России.

В пресс-службе московских судов “Ъ” сообщили, что с ходатайством о взятии под стражу отца и сына Васиных следствие пока не обращалось.

Как уже рассказывал “Ъ”, покушение на генерала было совершено утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Исполнитель несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева из пистолета Макарова, тот получил серьезное ранение и был госпитализирован. По данным “Ъ”, утром 7 февраля он пришел в сознание. По делу о покушении сначала, с интервалом в день, задержали двух человек — непосредственного исполнителя Любомира Корбу и Виктора Васина. Первый успел улететь в ОАЭ, но практически тут же был экстрадирован из Дубая. Тем временем в Москве взяли Виктора Васина. Как сообщали в ФСБ, они были завербованы СБУ в августе 2025 года. За убийство генерала исполнителю обещали $30 тыс.

Ефим Брянцев