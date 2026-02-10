ФСБ сообщила о задержании третьего пособника покушения на генерала Алексеева

Задержан третий пособник покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева, сообщили в ФСБ. Речь идет о Павле Васине — сыне уже задержанного Виктора Васина. Павел Васин дал признательные показания, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты у жилого дома на Волоколамском шоссе, где было совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Журналисты у жилого дома на Волоколамском шоссе, где было совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным ФСБ, Павел Васин обеспечил ранее задержанных фигурантов дела — Виктора Васина и Любомира Корбу — машиной для наблюдения за генералом. Также он купил видеорегистратор и трекер для слежки за маршрутом военнослужащего.

На допросе задержанный рассказал, что злоумышленники следили еще за двумя «высокопоставленными сотрудниками министерства обороны». Против них также планировалось совершить теракты. Также Васин-младший искал в интернете адреса проживания и сведения об автомобилях потенциальных жертв.

Покушение на Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля. Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерала, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Военнослужащего удалось спасти, 7 февраля он пришел в сознание. На следующий день стало известно о задержании исполнителя покушения и Виктора Васина. Обвинения предъявили также россиянке Зинаиде Серебрицкой, ее объявили в розыск.

Никита Черненко