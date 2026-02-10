Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Зинаиду Серебрицкую. Она проходит обвиняемой по делу о покушении на замглавы ГРУ генерала Владимира Алексеева. Ее объявили в международный розыск, сообщил ТАСС.

Фото: ЦОС ФСБ России

По данным агентства, фигурантка имеет российский паспорт и прибыла из ЛНР. За день до покушения на генерала она вылетела из аэропорта «Внуково» в Стамбул. Оттуда, по информации ФСБ, Серебрицкая уехала на Украину. ТАСС уточнил, что женщина может находиться в Харькове.

Покушение на Владимира Алексеева произошло 6 февраля. Исполнителем следствие считает Любомира Корбу: он несколько раз выстрелил в военнослужащего в жилом доме на северо-западе Москвы. Генерала госпитализировали в тяжелом состоянии, его удалось спасти. 8 февраля Любомира Корбу экстрадировали в Россию из Дубая. Обвинения по делу также предъявили Виктору Васину и его сыну Павлу Васину, они оба задержаны.

Никита Черненко