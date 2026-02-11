Соучастника покушения на генерала Алексеева отправили в СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца Виктора Васина — соучастника покушения на замглавы Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Ему вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Виктора Васина задержали 8 февраля. Во время допроса он рассказал, что арендовал квартиру для исполнителя покушения Любомира Корбы. Также фигурант оплачивал нападавшему проезд в общественном транспорте. В суде Виктор Васин раскаялся в преступлении и заявил, что не планирует бежать от следствия. Адвокат обвиняемого рассказал, что господин Васин сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов.

10 февраля сотрудники ФСБ задержали сына Виктора Васина — Павла Васина. По версии следствия, он обеспечил господина Корбу и своего отца автомобилем для слежки за генералом. Также он купил видеорегистратор и трекер для слежки. В тот же день суд заочно арестовал и объявил в международный розыск четвертого фигуранта дела — россиянку Зинаиду Серебрицкую. Предположительно, она сбежала через Турцию на Украину за день до покушения на Владимира Алексеева.

Никита Черненко