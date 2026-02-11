На Кубани за четыре года 57 фильмов получили более 202 млн рублей компенсаций

В Краснодарском крае в 2021–2025 годах в рамках механизма компенсации части затрат поддержку получили 57 фильмов на общую сумму более 202,5 млн руб. За указанный период кинопроизводители инвестировали в съемки на территории региона около 1,3 млрд руб. и привлекли более 640 местных контрагентов, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер компенсации может достигать 30% документально подтвержденных расходов, понесенных в крае. Максимальная сумма субсидии на один проект составляет 12 млн руб. Поддержка предоставляется при условии производства фильма на территории региона.

В 2025 году в кубанский департамент развития бизнеса поступила 21 заявка на участие в отборе. По итогам рассмотрения субсидии получили семь организаций по десяти национальным фильмам на общую сумму 50 млн руб.

По информации пресс-службы ведомства, полученной «Ъ-Кубань», компенсацию распределили между тремя кинокомпаниями: ООО «Приор Продакшн», ООО «Мостелефильм Дистрибьюшн» и ООО «Арт-Эрия». Суммы выплат составили от 365,2 тыс. до 12 млн руб, достигнув среднего показателя примерно в 5 млн руб.

Отснятые проекты показывают на телевидении, онлайн-платформах, в кинотеатрах и на фестивалях. Заявки, отклоненные из-за несоответствия критериям отбора или бюджетных ограничений, могут быть профинансированы в 2026 году без повторной подачи.

Подробнее читайте в материале «Кубань попала в кадр».

Нурий Бзасежев