На Кубани в 2025 году в 1,5 раза выросло число поданных заявок на поддержку кино
В 2025 году в департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края поступило 21 заявление от кинематографических организаций на участие в отборе субсидий, следует из данных ведомства, с которыми ознакомились «Ведомости Юг». Для сравнения, в 2024 году поступило 14 заявок.
Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на производство национальных фильмов на территории региона. По итогам 2025 года финансирование получили семь компаний, которые снимали десять фильмов. Общие затраты на производство в крае превысили 245 млн руб.
С 2020 года в Краснодарском крае было снято более 230 фильмов и проектов. За это время кинематографические компании инвестировали в съемки в регионе свыше 1,2 млрд руб.