Кубань попала в кадр

На Кубани с 2021 по 2025 год в рамках механизма компенсации части затрат поддержку получили 57 кинокартин на общую сумму более 202,5 млн руб. Финансирование предусмотрено для фильмов, снятых на территории субъекта, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Эксперты считают, что кинопроизводство в крае выигрывает за счет уникальных локаций и системной поддержки, которая снижает риски для продюсеров и одновременно усиливает туристическую и экономическую привлекательность региона.

В Краснодарском крае с 2021 года реализуется программа компенсации части затрат кинопроизводителям. За четыре года на поддержку 57 проектов было направлено свыше 202,5 млн руб. За это время организации кинематографии, получившие поддержку, потратили более 1,2 млрд руб. на съемки кинокартин в регионе. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в краевом департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Как отметили в ведомстве, размер компенсации может достигать 30% от документально подтвержденных расходов. Верхний предел установлен на уровне 12 млн руб. Финансирование предусмотрено исключительно для фильмов, производство которых осуществляется на территории региона.

В 2025 году в департамент поступила 21 заявка на участие в отборе для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством национального фильма на территории Краснодарского края. По результатам рассмотрения заявок субсидию получили семь организаций кинематографии по 10 национальным кинокартинам на общую сумму 50 млн руб.

«Среди получателей — ООО "Приор Продакшн" ("Пять минут тишины. Море и горы", "Орлинская. Козни Амура", "Орлинская. Молния Зевса"), ООО "Мостелефильм Дистрибьюшн" ("Кушнир", эфирное название "Ищейка") и ООО "Арт-Эрия" ("День рождения Сидни Люмета"). Размер компенсации варьировался от 365,2 тыс. до 12 млн руб., средний размер — 5 млн руб.»,— сообщили в ведомстве.

Отснятые фильмы и сериалы демонстрируются на ТВ, онлайн-платформах, в кинотеатрах и на фестивалях. Заявки, отклоненные из-за несоответствия критериям отбора или лимитов бюджета, могут быть профинансированы в 2026 году без повторной подачи.

Как отмечает член Гильдии продюсеров России Николай Акопов, компенсация части затрат не «спасает» кинопроект, но существенно страхует продюсеров от финансовых рисков — особенно тех, кто формирует бюджет из множества разрозненных источников. Он пояснил, что речь идет не об авансировании, а о возмещении уже понесенных затрат. Следовательно, механизм доступен лишь проектам с безупречным документооборотом и строгим финансовым контролем.

«С учетом подачи заявки, вынесения решения комиссии и перечисления средств весь цикл получения компенсации может занимать несколько месяцев. Например, бюджет большого сериала обычно стартует от 150 млн руб. — примерно столько же стоит и полный метр среднего уровня. Однако даже установленный максимум в 12 млн руб. позволяет перераспределить средства в пользу качества — на дополнительные съемочные дни, постпродакшн и так далее»,— заявляет эксперт.

Господин Акопов подчеркивает, что решающее значение при отборе проектов для съемок в Краснодарском крае имеет сюжетная интеграция региона, а не формальные параметры вроде жанра или хронометража.

По мнению продюсера, даже с учетом компенсации, экспедиционные съемки экономически оправданы только в том случае, когда картина концептуально завязана на уникальной природной фактуре Кубани и не подразумевает последующей павильонной работы.

Кандидат экономических наук, продюсер Мария Ламар добавляет, что механизм компенсаций остается значимой мерой поддержки для кинопроизводителей. По словам эксперта, Краснодарский край предлагает не только финансовую помощь, но и институциональное сопровождение: к полномочиям региональной кинокомиссии относятся консультации по подбору локаций, содействие в получении разрешений на съемки и организационная поддержка на всех этапах производства. С учетом современных бюджетов кинопроектов компенсационный механизм снижает финансовые риски, при этом наиболее ощутимый эффект он дает для малобюджетных фильмов.

«Государственная поддержка и административная простота процессов более важны, нежели субсидии. Сейчас Москва выступает основной локацией для съемок, но будущее Краснодарского края весьма перспективно»,— комментирует госпожа Ламар.

Эксперт уверена, что меры поддержки кинопроизводства в Краснодарском крае приносят реальную экономическую выгоду: они задействуют местных подрядчиков и поставщиков, привлекают инвестиции свыше 1,2 млрд руб., способствуют развитию туристической инфраструктуры и повышают престиж региональных локаций, превращая их в дополнительные источники дохода для бизнеса. В частности, за пять лет для участия в съемочных процессах различные кинокомпании привлекли 640 кубанских контрагентов.

Маркетолог в агентстве деловых поездок IBC Corporate Travel Юлия Малецкая считает, что основным «магнитом» для туристов в Краснодарском крае остаются природа, водные объекты, климат, винодельни и санаторно-курортная инфраструктура, а кино выступает лишь дополнительным инструментом продвижения региона.

«Мини-сериал ""Виноделы", семейная комедия "Чебурашка" и "Чебурашка 2", "Возвращение попугая Кеши" и другие помогают показать природу Краснодарского края, лишний раз напоминают, что курорты ждут путешественников и рады принять их в свои жаркие объятия»,— приводит примеры специалист.

По мнению Юлии Малецкой, кино для Кубани эффективно как инструмент ненавязчивой рекламы. Зритель, видя героев на фоне локаций, невольно хочет оказаться на их месте.

Эксперты сходятся во мнении, что развитие кинопроизводства в Краснодарском крае опирается на два ключевых фактора. Первый — это уникальные природные и культурные локации, предоставляющие готовые декорации для самых разных сюжетов. Второй — выстроенная система государственной поддержки, которая страхует финансовые риски инвесторов. В итоге эта синергия работает на укрепление бренда территории: фильмы и сериалы служат мощной рекламой, привлекая туристов и повышая инвестиционную привлекательность всего региона.

Нурий Бзасежев