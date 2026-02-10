Главные новости за 10 февраля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежская ГК «Агроэко» избавилась от офшорного акционера — кипрская структура ГК Agroeco Group Vrn Ltd. утратила право прямого распоряжения 22,9998% голосов в уставном капитале основного юрлица группы ООО «ГК "Агроэко"». Одновременно этот пакет перешел к российской структуре холдинга ООО «АПК Агроэко».

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о неизбежных веерных отключениях в Белгородской области в ходе восстановительных работ после ракетных ударов ВСУ. Перебои со светом будут происходить в ближайшие дни в Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском районах, самом Белгороде и Яковлевском округе, Корочанском и Прохоровском районах.

В Липецке на два года продлят отставшую от графика трамвайную концессию. Изначально планировалось завершить работы к концу 2025-го. Условия концессии предполагают, что за 14,5 млрд руб. в Липецке будут реконструированы около 40 км и построены 5 км трамвайных путей, куплены 46 низкопольных трамваев, модернизированы контактная сеть и депо.

Курский суд не вызвал членов оперштаба по делу о хищениях на линиях обороны. По данным «Курских новостей», адвокаты считают, что члены оперштаба могут пояснить, каким образом в список подрядчиков была включена компания ООО «КТК Сервис».

Жителя Орловской области задержали за призывы к терроризму. Сотрудники УФСБ установили, что задержанный выступал против спецоперации России на Украине. Он опубликовал в Telegram-канале материалы, которые в том числе побуждали к убийству представителя власти.

Структура «Газпрома» требует с муниципального «Тамбовтеплосервиса» 161 млн руб. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Тамбовской области. Суть требований истца не раскрывается. Всего с 2013 года стороны участвовали в 243 разбирательствах. В большинстве случаев они предъявляли требования друг другу.

