Структура «Газпрома» требует с муниципального «Тамбовтеплосервиса» 161 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» кмуниципальному унитарному предприятию (МУП) «Тамбовтеплосервис». Сумма требований составляет 161,2 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Последний раз стороны встречались в суде в ноябре 2025 года, когда структура «Газпрома» потребовала взыскать с МУПа задолженность в 31,6 млн руб. Суть ее происхождения не раскрывалась. Иск был принят к производству. Ближайшее судебное заседание пройдет 16 февраля.

Прошлым летом тамбовский арбитраж взыскал с МУПа в пользу структуры «Газпрома» 232 млн руб. задолженности по договору поставки газа, заключенному в 2022 году — за периоды февраль-апрель 2025-го. В марте прошлого года суд взыскал 254 млн руб. долга с МУПа в рамках того же договора.

Всего с 2013 года стороны участвовали в 243 разбирательствах. В большинстве случаев они предъявляли требования друг другу.

По данным Rusprofile, МУП «Тамбовтеплосервис» было зарегистрировано в 2013 году в Тамбове для производства, передачи и распределения пара и горячей воды. Уставный капитал — 313,8 млн руб. Учредитель — администрация Тамбова. Выручка за 2024 год составила 1,3 млрд руб., убыток — 297 млн руб.

В конце января «Тамбовтеплосервис» возглавил Сергей Попов. Прежде он руководил тремя местными управляющими компаниями.

