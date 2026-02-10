Воронежская ГК «Агроэко» избавилась от офшорного акционера

В структуре собственников свиноводческой группы компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) произошла смена владельца крупного пакета акций. Офшорная кипрская структура ГК Agroeco Group Vrn Ltd. утратила право прямого распоряжения 22,9998% голосов в уставном капитале основного юрлица группы ООО «ГК "Агроэко"». Одновременно этот пакет перешел к российской структуре холдинга ООО «АПК Агроэко». Об этом сообщается в обязательном раскрытии корпоративных документов «Агроэко» как эмитента ценных бумаг.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно материалам, Agroeco Group Vrn Ltd. прекратила участие в капитале ООО «ГК "Агроэко"» 9 февраля 2026 года. До этой даты компания самостоятельно распоряжалась 22,9998% голосов, после — ее доля сократилась до нуля.

В тот же день право прямого распоряжения сопоставимым пакетом — 22,9999% голосов — получило ООО «АПК Агроэко», зарегистрированное в Воронеже. До сделки компания фактически не участвовала в капитале эмитента (0,0001%). Основанием для изменений стало приобретение доли участия.

Таким образом, почти 23% акций капитала «Агроэко» были перераспределены от офшорной иностранной структуры к российскому юридическому лицу внутри самой группы. Из раскрытия информации следует, что речь идет о «прямом и самостоятельном распоряжении долями, без формирования цепочек косвенного контроля».

В пресс-службе «Агроэко» «Ъ-Черноземье» сообщили, что перераспределение пакета акций произошло «в рамках плана по последовательному изменению корпоративной структуры владения и полному переводу холдинга в российскую налоговую юрисдикцию».

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК "Агроэко"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором выступает Елена Кочура. 77% ООО принадлежат Владимиру Маслову, 23% ранее принадлежали Agroeco Group Vrn Ltd., теперь — ООО «АПК Агроэко». Консолидированные финпоказатели ГК не раскрывает.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», инвестпрограмма ГК «Агроэко» до 2030 года предполагает вложения более 41 млрд руб. В частности, в рамках инвестпрограммы в Воронежской области планируется построить пять животноводческих комплексов, специализирующихся на производстве свинины, а также провести модернизацию еще пяти аналогичных объектов. Инвестиции в эти десять проектов оцениваются в 23,5 млрд руб. Власти рассчитывают на создание около 2 тыс. «высокопроизводительных рабочих мест».

В феврале по решению воронежской облдумы инвестпроект ГК с вложениями на 13,7 млрд руб. получил статус особо значимого. ООО «Агроэко Восток» планирует построить в Воронежской области четыре свинокомплекса в Новохоперском, Таловском и Панинском районах Воронежской области. Каждый из них будет рассчитан на 4 тыс. свиноматок, общий объем производства составит 63 тыс. т свинины в год. Реализация инвестпроекта запланирована на 2025–2044 годы.

