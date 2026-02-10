Курский суд не вызвал членов оперштаба по делу о хищениях на линиях обороны

В Ленинском райсуде Курска прошло очередное заседание по уголовному делу о хищении почти 153 млн руб. при строительстве линий обороны на границе с Украиной. Как пишут «Курские новости», защите подсудимых было отказано в вызове для допроса членов регионального оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, адвокаты считают, что члены оперштаба могут пояснить, каким образом в список подрядчиков была включена компания ООО «КТК Сервис». По версии следственного департамента МВД, глава областной корпорации развития Владимир Лукин добился передачи ей контракта по договоренности с ее бенефициаром — депутатом облдумы Максимом Васильевым. В дальнейшем фирма не построила оборонительные сооружения в Глушковском районе и не вернула выплаченный ей аванс. Сотрудники корпорации Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, как считает обвинение, передавали в областное управление капстроительства фиктивные документы о завершении работ.

Суд отказал в вызове сотрудников оперштаба для допроса, так как протоколы его заседаний уже приобщены к делу и содержат всю информацию о присутствующих и решениях, включая утверждение «КТК Сервис». Ранее бывший замгубернатора Алексей Дедов рассказывал в суде, что все решения принимались коллегиально.

Напомним, Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Дмитрию Спиридонову и главе «КТК Сервис» Андрею Воловикову вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Максим Васильев за участие в этом же преступлении получил 5 лет и 6 месяцев колонии. Вину он полностью признал. Бывшие сотрудники корпорации развития отрицают вину в хищениях.

В феврале в Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Даты первых заседаний пока не назначены.

Сергей Толмачев