Гладков заявил о неизбежных веерных отключениях в Белгородской области

Белгородские энергетики продолжают восстановительные работы после ракетных ударов ВСУ. В процессе неизбежны веерные отключения электричества — они будут происходить в ближайшие дни в Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском районах, самом Белгороде и Яковлевском округе, Корочанском и Прохоровском районах. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в утреннем обращении 10 февраля.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками. И для того, чтобы спасти всю систему, происходят отключения. Отключения — от двух до четырех часов. Уверен, что в ближайшее время количество таких отключений будет меньше»,— заявил глава региона.

Губернатор также отметил, что в субботу и воскресенье ему «не хватило качественной обратной связи от того, есть ли тепло, газ, электроэнергия, вода, канализация в домах и подъездах.

«Получаю информацию — все, свет через генераторы подключили. Начинаю ходить по пунктам обогрева, разговаривать с людьми — нет, то в одном доме нет света, то в другом нет света. Начинаем разбираться — неправильное подключение, не так включили тумблер, не перепроверили, ушли, а отчитались, что свет есть, а по факту его нет»,— рассказал господин Гладков.

В связи с этим власти сейчас разрабатывают регламент для быстрого информирования и получения обратной связи. Планируется, что будут использованы домовые чаты.

По информации Вячеслава Гладкова, за два с половиной дня в пункты обогрева в Белгороде пришел 551 человек. Пункты в здании регионального правительства, администрации Белгорода и офисе «Единой России» на Гражданском проспекте будут работать круглосуточно до 1 марта. По остальным решение будет принято сегодня до 18:00, исходя из текущей ситуации.

На заседании облправительства 9 февраля Вячеслав Гладков поручил создать комиссию, которая проверит, закреплены ли все резервные источники снабжения электроэнергией за юрлицами, а также проконтролирует вопросы заведения журналов учета топлива и сбора данных о расходах, точках закупки и способах доставки. По словам главы региона, это требуется во избежание будущих вопросов со стороны правоохранителей, поскольку «закончится эта история, придет прокуратура и за каждый литр дизтоплива будет спрашивать с соответствующих лиц».

