Жителя Орловской области задержали за призывы к терроризму

УФСБ по Орловской области задержало 35-летнего местного жителя по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, фигурант был заключен под стражу. Его имя не раскрывается. Сотрудники УФСБ установили, что задержанный выступал против спецоперации России на Украине. Он опубликовал в Telegram-канале материалы, которые в том числе побуждали к убийству представителя власти.

В середине января 24-летнего жителя Белгорода приговорили к пяти годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Он также был лишен права администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Егор Якимов