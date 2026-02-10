Ярославцы стали чаще жаловаться на банки и микрофинансовые организации

В 2025 году жители Ярославской области направили в Банк России почти 2080 претензий, что на 12% больше, чем годом ранее. Как уточнили в областном отделении Банка России, число жалоб на банки и микрофинансовые организации выросло, а на страховщиков — снизилось.

72% обращений касались деятельности банков. Жители региона стали чаще жаловаться на блокировки карт, отказы в проведении операций и зачислении денег через банкоматы. В Банке России эту статистику объяснили введением мер по противодействию нелегальным операциям.

«Напротив, число претензий на мошенничество сократилось. Если ранее жители жаловались на хищение средств, а также случаи, когда мошенники получали доступ к личным кабинетам онлайн-банков, то в прошлом году ярославцы чаще сталкивались с ограничениями на онлайн-операции»,— пояснили в областном отделении.

18% от общего числа претензий касались работы с микрофинансовыми организациями. В прошедшем году ярославцы жаловались на отказы или затягивание сроков при возврате средств за навязанные услуги. Жители региона требовали перерасчетов стоимости займов и сообщали об отказах им в кредитных каникулах.

Еще 7% обращений — по поводу взаимодействия со страховыми компаниями. Авторы жалоб сообщали о неверном применении КБМ при расчете стоимости ОСАГО. Оставшиеся 3% жалоб относились к деятельности акционерных обществ: эмитентов ценных бумаг, субъектов коллективных инвестиций, бюро кредитных историй.

Алла Чижова