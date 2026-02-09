Главные новости за 9 февраля. Ростов-на-Дону и область

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам колонии общего режима и штрафу 15 млн руб. Также ей запрещено в течение десяти лет после освобождения занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции. Суд установил, что в 2022 году она получила от руководителя юридического лица 2,5 млн руб., а взамен она пообещала повлиять на решение о снижении суммы налоговой задолженности.

В Ростове-на-Дону на конец 2025 года уровень износа коммунальной инфраструктуры по водопроводным сетям в среднем составляет почти 50%, сетям теплоснабжения — около 53%.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК) в 2025 году получил чистый убыток в более чем 5 млрд руб. против прибыли 1,19 млрд руб. в 2024 году. Доходы компании снизились в 3,8 раза до 3,8 млрд руб. При этом себестоимость сократилась в 2,5 раза и составила 3,56 млрд рублей.

В Ростове-на-Дону перерасчет за декабрь из-за аварии на теплоэлектроцентрале оформили для 462 домов со стороны поставщика. Общая сумма перерасчета составила порядка 18 млн руб.

В 2025 году в Ростовской области за коррупцию привлечено к дисциплинарной ответственности 29 госслужащих, что на 35,5% меньше, чем в 2024 году (45 человек).