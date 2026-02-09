Износ сетей теплоснабжения в Ростове-на-Дону оценивается в почти 53%

В Ростове-на-Дону на конец 2025 года уровень износа коммунальной инфраструктуры по водопроводным сетям в среднем составляет почти 50%, сетям теплоснабжения — около 53%. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Конечно, есть отдельные участки сетей с износом более 60%, а это предельный срок их эксплуатации. Их в городе порядка 20%. Данные участки включаются в планы реконструкции ресурсоснабжающих организаций в первую очередь»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Ростов».

По данным городских властей, в связи с аварией на РТЭЦ-2, произошедшей 15 декабря, подачу теплоисточника ограничили для потребителей 1,3 тыс. многоквартирных домов и более 275 тыс. жителей в Советском, Железнодорожном и частично Ленинском и Кировском районах города.

Сейчас формируются заявки на участие в программе фонда национального благосостояния (ФНБ) на 2026 год коммунальными предприятиями Ростова-на-Дону.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», изношенность коммунальных сетей в Ростовской области оценивается в 74%, сетей водоотведения — в более чем 60%. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона готовит документы для участия в федеральной программе, по которой деньги могут выделить из фонда народного благосостояния. В 2022–2023 годах Ростовская область участвовала в данной программе и привлекла 13 млрд заемных руб. на 25 лет под 3% годовых.

Константин Соловьев