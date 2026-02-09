На Дону на 35,5% сократилось число наказанных за коррупцию чиновников

В 2025 году в Ростовской области за коррупцию привлечено к дисциплинарной ответственности 29 госслужащих, что на 35,5% меньше, чем в 2024 году (45 человек).

Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные отчета о выполнении регионального плана противодействия коррупции.

За отчетный период данные о доходах и расходах представили более 2,8 тыс. муниципальных служащих. Проверке подверглись 2,2 тыс. отчетов. В результате было инициировано 52 проверки достоверности предоставленных сведений и проведено три процедуры контроля за расходами чиновников и членов их семей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году число коррупционных преступлений в регионе выросло на 22,8% до 565 эпизодов. К уголовной ответственности привлекли 119 лиц.

Преступления этой категории составили 65% от всех правонарушений. В общем количество правонарушений увеличилось на 15,5% и достигло 871 эпизода.

Наталья Белоштейн